Kazada ölen anneye acı veda! Özlem Yıldız Tüzer’in cenazesinden yürek yakan görüntüler
Antalya’da nöbet dönüşü kazada hayatını kaybeden hemşire Özlem Yıldız Tüzer’in cenazesinde eşi ve oğlu zorlukla ayakta kalabildi. Babanın oğluna söylediği sözler ise yürekleri yaktı. Cenazeye genç kadının çok sayıda meslektaşı ve akrabası katılırken Özlem Yıldız Tüzer’in küçük oğlu annesinin tabutundan gözlerini ayıramadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
01:29
Cephanelik'te 2 Ayrı Patlama:17 Yaralı 14.11.2019 | 14:33
01:16
Metrobüs duraklarındaki izdiham vatandaşları canından bezdirdi 13.11.2019 | 16:28
17:13
İstanbul Havalimanı, Tarihe Geçen Büyük Göç’ün belgesel filmini yayınladı 13.11.2019 | 12:59
01:57
Yunanistan'a iade edilen DEAŞ’lı terörist tampon bölgede kaldı! 13.11.2019 | 11:18
00:59
05:35
04:52
MHP'li Cemal Enginyurt'tan Meclis'te çarpıcı sözler 12.11.2019 | 22:58
01:57
01:32
Terör örgütü YPG'nin Alman Sniper'ı: Sidar 12.11.2019 | 12:08
00:43
HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Tutuklandı / A Haber / 12.11.2019 12.11.2019 | 12:07
01:34
Ankara'dan AB'ye Sert Tepki / A Haber / 12.11.2019 12.11.2019 | 12:07
02:25
Ak Parti'den Arıtma Tesisinin İptaline Tepki 12.11.2019 | 12:02
01:30
Ölü bulunan İngiliz ajan İstanbul'da ne yapıyordu? 12.11.2019 | 11:30
01:53
Annelerin Evlat Nöbetinde 71. Gün 12.11.2019 | 11:24
02:32
03:24
Evlat nöbetindeki ailelere bir destek de gazetecilerden 11.11.2019 | 17:59
00:39
Kamışlı'daki Rus uçağı hareketliliği, Mardin Nusaybin'den böyle görüntülendi 11.11.2019 | 17:23
01:45
YPG/PKK'lı teröristler Kamışlı'da bomba yüklü araçla saldırdı: 3 sivil öldü! 11.11.2019 | 17:06
00:50
Tel Abyad'da PKKPYD'li teröristlerce bombalı saldırı 9 ölü, 30 yaralı 10.11.2019 | 15:48