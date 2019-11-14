Kazada ölen anneye acı veda! Özlem Yıldız Tüzer’in cenazesinden yürek yakan görüntüler

Antalya’da nöbet dönüşü kazada hayatını kaybeden hemşire Özlem Yıldız Tüzer’in cenazesinde eşi ve oğlu zorlukla ayakta kalabildi. Babanın oğluna söylediği sözler ise yürekleri yaktı. Cenazeye genç kadının çok sayıda meslektaşı ve akrabası katılırken Özlem Yıldız Tüzer’in küçük oğlu annesinin tabutundan gözlerini ayıramadı.