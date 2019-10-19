Mehmetçikten Türk Milleti'ne mesaj
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun tüm teröristlere karşı Fırat Nehri'nin doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı, terör örgütlerinin zulmü altında inleyen bölge insanlarını özgürleştirmeye devem ediyor. Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimiz A Haber mikrofonu aracılığı Türk Milletine bakın hangi mesajları verdi...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
Mehmetçikten Türk Milleti'ne mesaj 19.10.2019 | 10:48
02:29
00:56
Sis İstanbul'da etkili oluyor 19.10.2019 | 09:06
02:28
Liseli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na ‘İstiklal Marş’lı klip 18.10.2019 | 17:45
00:12
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Barış Pınarı Harekatı paylaşımı! 18.10.2019 | 14:02
00:48
YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı 18.10.2019 | 13:52
01:41
02:00
04:27
01:10
02:02
02:31
Suriyeli Kürtler, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı 17.10.2019 | 12:56
06:32
Prof. Dr. Ziyadin Çakır'dan beklenen büyük İstanbul depremi açıklaması! 17.10.2019 | 12:52
01:11
YPG/PKK'lı teröristlerin sivillere saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! 17.10.2019 | 12:13
05:45
Hülya Koçyiğit'ten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek açıklaması 17.10.2019 | 10:38
00:37
Kahraman Türk Polisi yürümekte zorlanan yaşlı kadını kucağında taşıdı 17.10.2019 | 10:33
01:52
Mehmetçiğin zaferi HDP'li vekili böyle çileden çıkardı! 17.10.2019 | 10:23
01:22
03:05
00:15
YPG/PKK'nın insansız hava aracı düşürüldü 16.10.2019 | 17:54