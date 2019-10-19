Mehmetçikten Türk Milleti'ne mesaj

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun tüm teröristlere karşı Fırat Nehri'nin doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı, terör örgütlerinin zulmü altında inleyen bölge insanlarını özgürleştirmeye devem ediyor. Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimiz A Haber mikrofonu aracılığı Türk Milletine bakın hangi mesajları verdi...