Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Barış Pınarı Harekatı paylaşımı!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, komandoların terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. MSB'nin son dakika açıklamasında komandoların mayın temizliğine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.