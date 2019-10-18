Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Barış Pınarı Harekatı paylaşımı!
Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, komandoların terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. MSB'nin son dakika açıklamasında komandoların mayın temizliğine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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