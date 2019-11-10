İşte Hercai 21. Bölüm Fragmanı ve Miran ile Reyyan aşkının olay olacak romantik sahneleri...
Ekranlarda fırtına gibi esen Hercai'nin 21. yeni bölüm fragmanındaki Miran ve Reyyan arasındaki romantik aşk sahneleri olay olacak! "Sana söz veriyorum, bütün engelleri aşıp çok mutlu olacağız!"
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