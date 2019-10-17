Akciger embolisi nedir?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. DR. Mert Dumantepe akciğer embolisi hakkında bilgi verdi. Akciğer embolisi, akciğerlerdeki damarların birinde pıhtı ya da başka bir materyal nedeniyle gelişen tıkanıklıktır. Çoğu durumda, bacaklarda oluşan kan pıhtılarından kaynaklanır. Daha nadir olarak vücudun başka bölümlerinde oluşan pıhtı ya da başka maddeler de akciğer embolisine neden olabilir. Tıkanıklık akciğerlere kan akışını engellediğinden hayatı tehdit edici çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Bununla birlikte hızlı tedavi, ölüm riskini büyük ölçüde azaltır ve tam iyileşme sağlayabilir. Göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı, kanlı öksürük gibi ciddi belirtilere yol açar. Bacaklarda oluşan ve derin ven trombozu adı verilen kan pıhtılarının önlenmesi için tedbirler alınması, akciğer embolisine karşı korunmada yardımcı olur.