Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey yemin ediyor
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman geçen haftaki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Osman Bey'in fragmandaki "Kim ki hainlik yaparsa acımam sel olur yıkar, ataş olur yakarım!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey yemin ediyor 02.12.2019 | 23:19
00:54
Kuruluş Osman 3. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı - Hemen izle! 02.12.2019 | 17:48
02:05:31
Kuruluş Osman 2. Bölüm tamamı kesintisiz tek parça izle! 29.11.2019 | 17:14
00:45
Kuruluş Osman 3. Bölüm (4 Aralık 2019 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle! 28.11.2019 | 09:34
00:45
Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı yayınlandı 27.11.2019 | 23:19
02:22:00
Kuruluş Osman 1. son bölüm tamamı full izle! 26.11.2019 | 12:26