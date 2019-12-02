Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey yemin ediyor

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman geçen haftaki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Osman Bey'in fragmandaki "Kim ki hainlik yaparsa acımam sel olur yıkar, ataş olur yakarım!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...