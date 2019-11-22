2020'ye sayılı günler kala onlar artık aramızda değiller! İşte 2019 yılında hayatını kaybeden ünlüler...
2020 yılına sayılı günler kala; 2019'da bir çok ünlü isim vefat ederek aramızdan ayrıldı. İşte 2019 yılında ölerek aramızdan ayrılan ünlüler...
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