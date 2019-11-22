Annesinin adını verdiği çocuğu kendisinden çıkmadı!

Esra Erol programında yaşanan son dakika olayı herkesi şoke etti. Konya'da yaşayan ve 6 yıldır evli olan Melahat B., eşinin kendinin ve iki çocuklarının ihtiyaçlarını yerine getirmediğinden dolayı ayrılmak istediğini söyleyerek Esra Erol canlı yayınına katılmıştı. Olayı inceleyen Esra Erol ekibi ortada bir gariplik olduğunu fark ederek aileden izin aldı ve iki çocuğa da DNA testi yapılması kararı verildi. DNA testinin sonucu milyonların gözü önünde açıklandı ve tüm gerçekler ortaya çıktı. DNA sonucunu öğrenen Ramazan B. Gözyaşlarına hakim olamayarak stüdyoyu terk etti.