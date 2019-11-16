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Benim Tatlı Yalanım 22. Bölüm'e (16 Kasım 2019 Cumartesi) damga vuran evlilik ve düğün...

16.11.2019 | 16:05

Star TV'de yayınlanan Benim Tatlı Yalanım adlı dizinin 16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlanacak 22. son bölümüne evlilik kararı ve düğün sahnesi damga vuracak! İşte Benim Tatlı Yalanım 22. Bölüm 2. Fragmanı...

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