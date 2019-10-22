Esra Erol 21 Ekim Pazartesi canlı yayın tamamı kesintisiz izle! Hamile karısını terk eden kocadan flaş mesaj...
Esra Erol'da 21 Ekim 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayınında hamile eşini terk eden kocanın eşine gönderdiği mesajda bakın ne yazıyor! Esra Erol, bedensel engelli Tuğba'nın eşi Adem hakkında verdiği şok karar karşısında ne yaptı? İşte izlenme rekorları kıran Esra Erol 21 Ekim Pazartesi canlı yayını...
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