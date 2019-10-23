Esra Erol 22 Ekim Salı canlı yayın tamamı kesintisiz hemen izle! İşte Türkiye'yi şaşkına çeviren ilişkiler yumağı...
Esra Erol, 22 Ekim 2019 Salı (bugün) canlı yayında Türkiye'nin ilgi ile takip ettiği olayları araştırmaya devam etti. İşte Esra Erol'un canlı yayında şaşkına çeviren ilişki yumağını çözmeye çalıştığı o anlar...
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