Web TV Medya Ferhat Göçer, Sabahattin Ali'yi canlandırdığı tiyatro oyunu hakkında konuştu, fragman izleyiciyle buluştu

Ferhat Göçer, Sabahattin Ali'yi canlandırdığı tiyatro oyunu hakkında konuştu, fragman izleyiciyle buluştu

10.12.2019 | 10:58

Ferhat Göçer, Sabahattin Ali'yi canlandırdığı tiyatro oyunu hakkında konuştu, fragman izleyiciyle buluştu

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