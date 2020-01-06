Web TV Medya Hollywood yıldızı Michael Douglas, kapalı çarşıdan hediyelik altın aldı

Hollywood yıldızı Michael Douglas, kapalı çarşıdan hediyelik altın aldı

06.01.2020 | 17:41

Hollywood yıldızları Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, evliliklerinin 20'nci yılını İstanbul tatiliyle kutluyor. İstanbul'a gelen Zeta-Jones ve Michael Douglas çiftinin çocukları Dylan ve Carys rehber eşliğinde İstanbul'un tarihi mekânlarından Sultanahmet Meydanı'nı gezdi. İki kardeş Yılanlı Sütun ve Dikilitaş'ı yakından inceledi. Kardeşler daha sonra Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti.

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