Hollywood yıldızı Michael Douglas, kapalı çarşıdan hediyelik altın aldı
Hollywood yıldızları Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, evliliklerinin 20'nci yılını İstanbul tatiliyle kutluyor. İstanbul'a gelen Zeta-Jones ve Michael Douglas çiftinin çocukları Dylan ve Carys rehber eşliğinde İstanbul'un tarihi mekânlarından Sultanahmet Meydanı'nı gezdi. İki kardeş Yılanlı Sütun ve Dikilitaş'ı yakından inceledi. Kardeşler daha sonra Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
Hollywood yıldızı Michael Douglas, kapalı çarşıdan hediyelik altın aldı 06.01.2020 | 17:41
03:50
Zeynep Turan, 2020'de Burçların Neleri Beklediğini Anlattı! 06.01.2020 | 17:26
01:58:32
Günaydın Hafta Sonu Full 06.01.2020 | 17:25
12:09
17:17
08:20
02:40
00:55
02:40
Güldür Güldür oyuncularının eşleri ve sevgilileri 03.01.2020 | 17:00
01:22
Babil 1. bölüm fragmanı izle! 03.01.2020 | 16:54
21:39
Müge Anlı (3 Ocak 2020 Cuma) Elife Teyze'nin aradığımız eşi canlı yayında... 03.01.2020 | 16:21
01:10
Yemin 154. son bölüm fragmanı izle! 02.01.2020 | 10:31
01:00
02:00:57
02:16:32
02:57
00:50
Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı izle! 31.12.2019 | 12:07
02:01:56
35:16