İzmir'de engelli gence yapılan skandal işkence görüntülerine tepki!
atv 'Kahvaltı Haberleri' programı sunucusu Nihan Günay İzmir'de engelli gence yapılan skandal işkence görüntülerine tepki gösterdi! Nihan Günay, engelli gence işkence yapan sadist ruhlulara şu sözlerle tepki gösterdi "Vicdandan bihaber, İnsanlıktan zerre nasibini almamış"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:24
İzmir'de engelli gence yapılan skandal işkence görüntülerine tepki! 14.11.2019 | 09:52
08:44
02:00:48
02:19:26
Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm final tek parça izle 14.11.2019 | 00:34
00:41
Yemin 118. son bölüm fragmanı yayınlandı! 13.11.2019 | 15:11
02:11:43
13:45
03:26
01:05
Afili Aşk 22. son bölüm fragmanı yayınlandı 13.11.2019 | 11:54
03:51
00:40
Benim Adım Melek 8. son bölüm fragmanı yayınlandı 13.11.2019 | 10:04
02:02:15
02:12:24
03:13
02:24
00:58
00:58
Zalim İstanbul 19. son bölüm fragmanı yayınlandı 12.11.2019 | 12:25
11:02
10:22
Beşiktaş'ta kaleci Karius ile ilgili flaş gelişme! 12.11.2019 | 11:55