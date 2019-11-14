Web TV Medya İzmir'de engelli gence yapılan skandal işkence görüntülerine tepki!

İzmir'de engelli gence yapılan skandal işkence görüntülerine tepki!

14.11.2019 | 09:52

atv 'Kahvaltı Haberleri' programı sunucusu Nihan Günay İzmir'de engelli gence yapılan skandal işkence görüntülerine tepki gösterdi! Nihan Günay, engelli gence işkence yapan sadist ruhlulara şu sözlerle tepki gösterdi "Vicdandan bihaber, İnsanlıktan zerre nasibini almamış"

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