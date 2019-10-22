Web TV Medya Kerimcan Durmaz, Arto'yu tehdit ettirdiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Kerimcan Durmaz, Arto'yu tehdit ettirdiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı

22.10.2019 | 16:56

Kendisi hakkında sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapan Arto adıyla bilinen şarkıcı Harutyun Dalga'yı tehdit ettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı. Tehdite azmettirme suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen Durmaz savunmasında, "Arto?ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktur. Böyle bir talebim olmadı" dedi.

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