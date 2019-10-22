Kerimcan Durmaz, Arto'yu tehdit ettirdiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Kendisi hakkında sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapan Arto adıyla bilinen şarkıcı Harutyun Dalga'yı tehdit ettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı. Tehdite azmettirme suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen Durmaz savunmasında, "Arto?ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktur. Böyle bir talebim olmadı" dedi.