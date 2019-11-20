Kuruluş Osman Dizisi Oyuncuları
ATV’nin yeni sezondaki en iddialı dizisi için geri sayım başladı. Kuruluş Osman, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizide yer alan oyuncuları sizler için derledik.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
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Kuruluş Osman Dizisi Oyuncuları 20.11.2019 | 11:20
00:54
Afili Aşk 23. Bölüm (20 Kasım 2019 Çarşamba) 2. Fragmanı yayınlandı! 20.11.2019 | 10:38
00:38
Benim Adım Melek 9.Bölüm (20 Kasım 2019 Çarşamba) fragman yayınlandı izle! 20.11.2019 | 10:26
02:08
00:55
02:01:33
00:55
Azize 2. bölüm fragmanı yayınlandı 20.11.2019 | 00:25
00:59
Çocuk 10. Bölüm'de gözleri yaşartan kavuşma (19 Kasım 2019 Salı) 19.11.2019 | 14:22
02:12:17
11:33
04:40
00:59
Zalim İstanbul 20. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! (25 Kasım 2019 Pazartesi) 19.11.2019 | 09:23
01:10
02:01:29
00:45
Kuruluş Osman 1. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı! (20 Kasım 2019 Çarşamba) 18.11.2019 | 17:07
02:43
01:00
10:48
02:14:08
01:04
Çukur 3. sezon 9. son bölümden ikinci fragman yayınlandı 18.11.2019 | 12:17