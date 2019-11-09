Kuruluş Osman yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Yayın günü belli oldu!

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolde olduğu dizinin yayın günü de belli oldu. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı. Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak? İşte cevabı...