Ekranların sevilen dizisi Kuzgun 18. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Her Çarşamba günü Star TV’de yayınlanan dizinin 18. bölümünde, Kuzgun’un kentsel dönüşüm projesinde Ferman’la ortak olması Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşı resmen başlattı. Artık her arenada bu iki isim karşı karşıya gelecek. Öte yandan diziseverler arama motorlarında, Kuzgun 19. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklinde yoğun olarak araştırma yapmaya devam ediyor. En güncel dizi haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki Kuzgun 19. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…