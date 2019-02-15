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Müge Anlı'da genç kızdan kan donduran cinayet itirafı "Babamı öldürdükten sonra cesedini sabah kadar yaktım..."

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında canlı yayında öldürdüğü babası Abdullah Gazi'nin cesedini yaktığını itiraf eden genç kızın itirafları Türkiye'de gündem oldu. Genç kızın babasını annesini korumak için öldürdüğünü söylemesi üzerine; Müge Anlı ve tüm stüdyodakiler gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın babasını öldürdükten sonra delilleri yok etmek için Abdullah Gazi'nin cesedini sabaha kadar yaktığı ve ancak cesetten böyle kurtulabildiği de ortaya çıktı. Müge Anlı, bu genç kızın babasını öldürüp cesedini sabaha kadar yaktığı bu olayı "Bilseydim programda işlemezdim" diyerek pişmanlığını da dile getirdi.

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Müge Anlı'da genç kızdan kan donduran cinayet itirafı "Babamı öldürdükten sonra cesedini sabah kadar yaktım..."
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