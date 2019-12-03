Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayı tüyler ürpertiyor! Tandırda iskeleti bulundu

Ekranların reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp dosyalar, faili meçhul cinayetler aydınlatılmaya devam ediyor. Programın bugünkü yanınında, 11 yıl önce Erzincan Çayırlı'daki köyünde kaybolan Celalettin Polat olayının üzerine gidildi. 4 çocuk babası adamın sırlar içeren kaybolmasının üzerinden 11 yıl geçmişken; bu yılın Ekim ayında ağabey Sebahattin Polat'a gelen telefon bir anda olayı bambaşka boyuta taşıdı. Ankesörlü telefondan arayan ve ismini açıklamayan şahıs, Celalettin Polat'ı öldüren kişileri açıklarken; kan donduran iddialarda bulundu. Öte yandan, Celalettin Polat olayında son dakika olarak aktarılan tandırda iskelet detayı ise programa damga vurdu. İşte, 3 Aralık 2019 Salı günü Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...