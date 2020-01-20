Sefirin Kızı 5. Bölüm (20 Ocak 2020 Pazartesi) Dizinin hayranlarını şoke eden tecavüz sahnesi!
Sefirin Kızı isimli dizinin 20 Ocak 2020 Pazartesi yayınlanacak 5. yeni bölüm 2. son fragmanındaki tecavüz sahnesi dizinin hayranlarını şoke etti.
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