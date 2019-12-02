Sertab Erener söyledi Nil Karaibrahimgil dans etti!
Şarkıcı Nil Karaibrahimgil meslektaşları Sertab Erener ve Emre Kula ile bir araya geldi.Stüdyoya girip şarkı söyleyen Sertab Erener'e eşi Emre Kula gitarıyla eşlik etti. Müziğe kendini kaptıran Nil Karabihimgil ise ikiliye dans ederek eşlik etti. Grup bu özel anların görüntülerini 'En kötü günümüz böyle olsun. Bazı pazarlar da böyle olsun' notuyla paylaştı.
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