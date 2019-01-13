Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma, Pınarbaşı Fabrika İleri Teknoloji Üretim Hattı Hizmete Alım ve BMC Power İlk Yerli ve Milli Motor Çalıştırma Ortak Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında Katar ile işbirliğine dikkat çekerek "Hemen her konuda Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmadık, asla unutmayacağız. Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir. Bu işbirliği geleceğe yönelik önemli bir adımdır. Türkiye, Katar'ın kara günlerinde yanında nasıl olduysa Katar da aynı şekilde bizim yanımızda oldu. Bu kardeşlik inşallah devam edecektir. Birçok alanda işbirliği yapacağız" dedi.