Web TV Yaşam Hamsinin fiyatı düştü, vatandaş balıkçı tezgahlarına akın etti

Hamsinin fiyatı düştü, vatandaş balıkçı tezgahlarına akın etti

28.01.2020 | 18:28

Samsun’da havaların sert geçmesi nedeniyle yaklaşık 20 gün hamsi çıkmadı. Buzhane hamsileri 10 liradan satılırken, az miktarda bulunan yerli hamsiler ise 20 TL’den satılıyordu. Birkaç gündür havaların iyi gitmesiyle birlikte denize açılan balıkçılar 2 gündür yerli hamsiyle kıyaya dönünce, yerli hamsinin de fiyatı düştü. İri ve yerli hamsinin fiyatının düştüğünü gören vatandaşlar da hamsiye yoğun ilgi gösterdiler.

Samsun'da 20 liradan 12 TL'ye düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hamsinin fiyatının 2 gündür düştüğünü dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, "2 gündür yerli hamsi çıkmaya başladı. Vatandaşlar hamsiye oldukça ilgi gösteriyor. 15 gün daha hamsinin bol olacağını düşünüyoruz. Hamsinin fiyatı 20 liraya kadar çıkmıştı şu anda ise kilosu 12 liraya kadar düştü. Vatandaşlar da hamsiyi görünce 2-3 kilo alıp, gidiyorlar" dedi.

Hamsi kıtlığında buzhane balıklarının tüketildiğini ifade eden balık satıcısı kurtça aydın ise, "20-25 gün buzhane hamsileri tüketildi. 2 gündür yerli hamsi geldi. Fiyatları da 18, 15 ve 12 TL olarak satılıyor. Hamsi göç balığı. Bir geliyor, bir gidiyor. İyi hamsi bulunca fırsat varken almak gerekiyor. 10-15 gün daha böyle yağlı hamsi olur diye düşünüyoruz. İlerleyen zamanları bilemeyiz. İnşallah daha büyüklerini satarız" diye konuştu.
Samsun'da diğer balıklar ise mezgit, barbun kilo 15, levrek, somon, alabalık kilo 25 TL'den alıcıya sunuluyor.

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