Meteoroloji'den (14 Ocak 2020 Salı) hava durumu açıklaması! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji 14 Ocak 2020 Salı için aha durumu uyarısında bulundu! İşte Meteoroloji'nin 14 Ocak 2020 Salı günü İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm yurt için hava durumu tahminleri...
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