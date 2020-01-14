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Meteoroloji'den (14 Ocak 2020 Salı) hava durumu açıklaması! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

14.01.2020 | 09:11

Meteoroloji 14 Ocak 2020 Salı için aha durumu uyarısında bulundu! İşte Meteoroloji'nin 14 Ocak 2020 Salı günü İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm yurt için hava durumu tahminleri...

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