0003 Vergi Kodu Nedir? 0003 Vergi Kodu Nasıl Hesaplanır, S. Muhtasar Ne Demek?

0003 vergisi kodu, gelir vergisini işaret eder ve kişiler kazandıkları gelirin rakamına göre devlete bir miktar vergi öderler. Bu miktar, elde edilen kazanç ile doğru orantılıdır. Ne kadar çok kazanç elde ediliyorsa, ödenen gelir vergisinin ücreti de bir o kadar fazla olur. Buna, artan oranlı gelir vergisi sistemi denir. Hükümet bazı dönemlerde, düşük gelirli ailelerin yükünü azaltmak için gelir vergisinde birtakım indirimler ve teşvikler yapar. Gelir vergisine tabi tutulan kazanç ve iratlar arasında; ticari kazançlar, gayrimenkul sermaye iratları, ücretler, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar bulunur. İşte vergi kodu 0003 ile ilgili detaylar…

0003 Vergi Kodu Ne Anlama Gelir?

0003 vergi kodu, muhtasar beyanname kapsamında yer alan beyan çeşitlerinden biridir. Vergi tevkifatı yapanlar ya da işverenler Gelir Vergisi kanununun 84. maddesine göre, kesilen tüm vergi matrahlarını vergi dairesine iletmekle yükümlüdür. Buna, muhtasar beyanname denir. Kanunlara göre vergi sorumlusu, farklı bir kişiye ait vergi borcunun ödenmesinden sorumlu tutulan taraftır. Söz konusu gelir vergisi türü 0003 olarak numaralandırılmıştır.

0003 Vergi Kodlu Gelir Vergisi S. Muhtasar Nasıl Ödenir?

Muhtasar beyannamenin belirlediği üzere, üç ayda bir şekilde ödeme işlemi yapılır. Vergi dairesine gerekli bilgilendirmeler yapılarak, üç aylık beyan kapsamına girilir. Buna ek olarak, en fazla 10 kişinin çalıştığı bir işyeri olmalıdır. Ödeme planı ise şu şekildedir: