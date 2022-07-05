0010 Vergi Kodu Nedir? 0010 Kurumlar Vergisi Nedir Ve Nereye Ödenir?

Kurumların mali gelirleri dolayısıyla ödemek zorunda olduğu vergiye, Kurumlar Vergisi denir. 0010 vergi kodu ile numaralandırılmıştır. Bu verginin mükellefi olabilmek için sermaye şirketi sahibi olma kuralı vardır. Çünkü kurum olarak kabul edilen şirketler, sermaye şirketleridir. Bu yüzden, şahıs şirketlerinin kurumlar vergisi ödeme mecburiyeti yoktur. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birinci maddesinde yer alan bilgilere göre, vergiye tabi tutulması gereken ve verginin temelini oluşturan finansal kaynaklar şunlardır; kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, anonim ve limited sermaye şirketleri, dernek ve vakıfların sahibi olduğu işletmeler ve diğer iş ortaklıklarıdır. İşte 0010 vergi kodu nedir sorusu ile ilgili detaylar…

0010 Vergi Kodu Ne Anlama Gelir?

Sermaye şirketlerinin, kazançlarına göre senelik olarak ödemeleri gereken verginin kodudur. 0010 vergi kodu, Kurumlar Vergisi anlamına gelir. Tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır.

Tam mükellefiyet, Kurumlar Vergisi ödemekle yükümlü olan kurumların yurt içi ve yurt dışında bulunan tüm şirketlerden elde ettikleri gelir için verilen vergidir.

Dar mükellefiyet ise, Kurumlar Vergisine tabi olanların sadece Türkiye'deki iş yerleri üzerinden sağladıkları kazanç için vergilendirilmesidir. Vergi tutarı hesaplanırken, gayri safi hasılattan giderler çıkarılır.

Kurumlar Vergisi Nasıl Ödenir?

0010 vergi kodu ile temsil edilen Kurumlar Vergisi mükellefi olanlar, ödemelerini yılın 1 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında yatırmak zorundadır. Ödemeler şu iki şekilde yapılır:

Mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairelerine,

Anlaşmalı banka şubelerine veya mobil şubelerine.

Mükelleflerin, kazançlarının tümü için tek bir beyanname sunmaları yeterlidir. Örneğin, bir vergi yükümlüsünün, büroları, imalathaneleri, şubeleri ve diğer iş yerleri için ayrı beyanname vermesine gerek yoktur.