0015 Vergi Kodu Nedir? Gerçek Usulde Katma Değer Vergisini Kim Öder? Ne Anlama Gelir?

0015 vergi kodu nedir diye soruyorsanız, katma değer vergisi ya da bilinen diğer adıyla KDV'dir. Alınan hizmet veya mal teslimi için ödenen bir vergi türüdür. 0015 vergi kodu ile numaralandırılmıştır. Katma değer vergisi ilk etapta, hizmeti veren kişi tarafından ödenir. Daha sonra, malı teslim alan ödemekle yükümlüdür. Mal ve hizmetin büyüklüğü oranında, alınan vergi miktarı da değişir. Bundan dolayı, KDV oranları değişkenlik gösterir. Katma değer vergisi oranları ülkemizde, %1 ile %18 arasındadır. KDV, ilk olarak 1984 yılında 3065 sayılı yasa ile yürürlüğe girmiştir ve bu tarihten beri ödenmesi zorunlu olan bir vergidir. Farklı ülkelerde bu vergi, bir malı satın alırken otomatik olarak ödenen miktar üzerinden alınır. Devletin tahsil ettiği ödemeler, kamu hizmetleri harcamaları için kullanılır. İşte 0015 vergi kodu ödeme ile ilgili detaylar…

0015 Vergi Kodu Hangi Vergidir?

Devletin vatandaşlardan almak zorunda olduğu vergilerden biri de, katma değer vergisidir. KDV olarak bilinir ve tüketim ile ilgili bir vergi olarak kabul edilir. Satın alınan mal ve hizmetlerin teslim edilmesi için verilmesi zorunludur. 0015 vergi kodu sayesinde, diğer vergilerden ayırt edilebilir.

KDV Kanunu'nun 8. maddesinde belirtildiği üzere, katma değer vergisinin mükellefi satıcıdır. Fakat alıcı mal veya hizmeti satın alırken dolaylı olarak KDV ödemeyi de kabul etmiş olur. Bu yüzden, sonraki süreçte alıcılar tarafından ödenir.

Katma Değer Vergisi Nasıl Ödenir?

0015 vergi kodu ile katma değer vergisini, kolayca ödemek mümkündür. Mükellefler üç şekilde ödemeyi gerçekleştirebilir: