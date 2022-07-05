0032 Vergi Kodu Nedir? 0032 Gelir Geçici Vergi Nedir, Kimler Öder?

Gelir Geçici vergisi ya da diğer adıyla peşin vergi, ticaretten gelir elde edenlerin, serbest meslek alanında faaliyet gösterenlerin ve kurumlar vergisi vermekle yükümlü olanların ödemekle mükellef olduğu bir vergi türüdür. Gelir Geçici vergisi oranı, gelir sahiplerinin üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak belirlenir. Bundan dolayı, her mükellefin yatırdığı miktar bir değildir. Geçici vergi ödemek için öncelikle gelir beyanı yapılması gerekir. Beyannamede sunulacak belgeler arasında, bilanço defterleri, işletme defterleri ve serbest meslek kazanç defterleri bulunur. Mali müşavirler gerekli hesaplamaları yaptıktan sonra verilecek olan vergi miktarı ortaya çıkar. İşte 0032 vergi kodu nedir ve ödemesi nasıl yapılır sorusuna ilişkin detaylar…

0032 Vergi Kodu Ne Anlama Gelir?

Gelir Geçici vergisi, ticaret üzerinden kazanç elde edenler, serbest meslek sahibi olanlar ile kurumlar vergisi mükellefi olan şirket sahiplerini ilgilendiren bir vergidir. 0032 kodu ile gösterilir, Kurumlar Vergisi mükellefleri için vergi oranı %25 iken, sadece Geçici Vergi yükümlüleri için bu oran %15'tir.

Üç aylık süre kapsamındaki kâr ve zarar oranları hesaplanır ve bu rakam bir önceki döneme ait Geçici Vergiden çıkarılır. Bu sayede, sadece belli bir dönemi kapsayan kâr baz alınarak vergi işlenir.

Gelir Geçici Vergisi Nasıl Ödenir?

Vergilerin ödeme tarihleri, türlerine göre değişir. Gelir Geçici vergisi, üç aylık süre diliminde ödenen bir vergidir. 2. ayın 17'nci gününde yatırılması gerekir. Örneğin, Ocak, Şubat ve Mart ayı dönemine ait olan Gelir Geçici vergisi, 14 ve 17 Mayıs tarihleri arasında ödenir. Vergi ödemelerini yapmak için birkaç seçenek bulunur. Bunlar, aşağıda belirtildiği gibidir.