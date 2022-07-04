0033 Vergi Kodu Nedir? 0033 Kurum Geçici Vergi Nedir? Kim Öder?

0033 vergi kodu nedir sorusuna verilecek olan basit cevap, ticari kazanç sahiplerinin, kâr ve zarar hesaplamalarının beyanı sonucunda üç aylık süre kapsamında vermek zorunda oldukları peşin vergidir. Ticaretle uğraşan küçük ya da büyük ölçekli şirketler ile serbest meslek erbablarını ilgilendiren bir vergidir. Bir yıllık süre sonunda verilmesi yerine, üçer aylık sürelerde ödenmesi beklenir. Fakat üç ayda toplu olarak değil, taksit taksit yatırılması istenir. Bu bakımdan, ticari iş yerlerini zora sokmayan bir uygulama olduğu söylenebilir. Kurumlar vergisi mükellefi olanlar için geçici vergi oranı %25 iken, gelir vergisi yükümlüleri için bu oran %15 olarak belirlenmiştir. İşte 0033 vergi kodu ödemesi hakkında ayrıntılar…

0033 Vergi Kodu Hangi Vergiye Aittir?

Vergi kodları, mükelleflerin en çok merak ettiği konulardan biridir. 0033 vergi kodu da onlardan biridir ve kurum geçici vergisinin numarasıdır. Ticari kazanç elde eden tüm kişilerin ve şirketlerin, kazançları ve zararları hakkında beyanda bulunmaları zorunludur. Beyanname için bazı belgelerin sunulması gerekir.

Bilanço defteri tutmakla sorumlu olan mükellefler ile kurumlar vergisi mükelleflerinin gelir tabloları, serbest meslek kazançları için defter tutanların serbest meslek kazanç tutarını, işletme defterinden sorumlu olan vergi yükümlülerinin ise hesap özetlerini beyannameye eklemeleri gerekir. Bunlar incelenerek talep edilecek olan rakam netleştirilir.

Kurum Geçici Vergisi Nasıl Ödenir?

Serbest meslek erbabı ve ticaretten gelir elde eden kişilerin, kâr ve zarar beyannamesi yaptıkları ayın 17. gününde ödeme yapmaları beklenir. Gecikme zammı uygulamasına tabi tutulmamak için zamanında yatırılmalıdır. Kurum geçici vergisini ödemek için birkaç farklı yol vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir.