Haberler Yaşam Haberleri 4 Nerenin Plakası? 4 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 26.10.2022 10:08 Son Güncelleme: 26.10.2022 10:08

4 Nerenin Plakası? 4 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Şehirler arası seyahatlerde sık sık farklı plaka kodları ile karşılaşırız. Bu plaka kodları 81 ilin alfabedeki sıralamasına göre belirlenir. Bu noktada 03 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Plaka taşıyan araç; bir taşıtın devlet mercilerince tanınır, sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir olduğunu belirtir. Peki, 04 plaka nerenin kodu? 04 neresi ve hangi şehir plakası? İşte tüm detaylar

4 Nerenin Plakası? 4 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık karşılaştığımız plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirleniyor. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Bu noktada 04 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 04 plaka nerenin kodu? 04 neresi ve hangi şehir plakası?

04 PLAKA NERENİN KODU?

04 Plaka kodu Ağrı ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Ağrı ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır. Ağrı il ve ilçe plaka kodlarını sizler için araştırdık.

Ağrı (Merkez) İlçe Plaka Harf Grupları

04 M 0001 » 04 M 2999

04 AC 001 » 04 AZ 999

04 T 0001 » 04 T 2999

04 Z 0001 » 04 Z 4999

Doğubeyazıt

04 D 0001 » 04 D 9999

04 M 3000 » 04 M 4999

04 T 3000 » 04 T 4999

Patnos

04 D 0001 » 04 D 9999

04 M 3000 » 04 M 4999

04 T 3000 » 04 T 4999

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro için kapsamı açıkladı! Sözleşmeli memura kadro yasası ne zaman çıkacak? İşte o tarih!
Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı
FETÖ'cü pişkinliği pes dedirtti! Yakalananların birçoğu savunmasında aynı ifadeyi verdi
Son Dakika | Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç'tan acı haber...
Türkiye dışında sadece 1 ülke yapabildi! Akıncı TİHA şimdi daha güçlü: 55 km'den vurabiliyor
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!
Türkiye savaş sebebi sayacağını açıklamıştı! Çipras’tan haddini aşan sözler
Kaan Yıldırım'dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!
Ünlü şarkıcı Hadise’nin doğum günü pastası gündem oldu! İşte Hadise’nin sosyal medyada çok konuşulan pastasının şaşırtan fiyatı!
ARKADAŞINA GÖNDER
4 Nerenin Plakası? 4 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA