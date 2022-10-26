4 Nerenin Plakası? 4 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık karşılaştığımız plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirleniyor. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Bu noktada 04 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 04 plaka nerenin kodu? 04 neresi ve hangi şehir plakası?
04 PLAKA NERENİN KODU?
04 Plaka kodu Ağrı ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Ağrı ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır. Ağrı il ve ilçe plaka kodlarını sizler için araştırdık.
Ağrı (Merkez) İlçe Plaka Harf Grupları
04 M 0001 » 04 M 2999
04 AC 001 » 04 AZ 999
04 T 0001 » 04 T 2999
04 Z 0001 » 04 Z 4999
Doğubeyazıt
04 D 0001 » 04 D 9999
04 M 3000 » 04 M 4999
04 T 3000 » 04 T 4999
Patnos
04 D 0001 » 04 D 9999
04 M 3000 » 04 M 4999
04 T 3000 » 04 T 4999