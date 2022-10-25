Haberler Yaşam Haberleri 5 Nerenin Plakası? 5 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:30 Son Güncelleme: 25.10.2022 11:30

5 Nerenin Plakası? 5 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Şehirler arası seyahatlerde sık sık farklı plaka kodları ile karşılaşırız. Bu plaka kodları 81 ilin alfabedeki sıralamasına göre belirlenir. Bu noktada 05 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Plaka taşıyan araç; bir taşıtın devlet mercilerince tanınır, sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir olduğunu belirtir. Peki, 05 plaka nerenin kodu? 05 neresi ve hangi şehir plakası? İşte tüm detaylar

5 Nerenin Plakası? 5 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık karşılaştığımız plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirleniyor. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Bu noktada 05 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 05 plaka nerenin kodu? 05 neresi ve hangi şehir plakası?

05 PLAKA NERENİN KODU?

05 Plaka kodu Amasya ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Amasya ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır. Amasya il ve ilçe plaka kodlarını sizler için araştırdık.

Amasya Merkez Plaka Harf Grupları:

05 AC 001 – 05 AZ 999

05 DA 001 – 05 DE 999

05 EA 001 – 05 EL 999

05 G 8001 – 05 G 9000

05 M 0001 – 05 M 2500

05 T 0001 – 05 T 2500

Merzifon İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 DF 001 – 05 DZ 999

05 T 5001 – 05 T 7500

05 G 9001 – 05 G 9250

05 M 5001 – 05 M 7500

Suluova İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 FA 001 – 05 FZ 999

05 G 9501 – 05 G 9750

05 M 7501 – 05 M 7999

05 T 7501 – 05 T 7999

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5 Nerenin Plakası? 5 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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