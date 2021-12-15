0532 Hangi Hat, Neyin Numarası? 0532 Nerenin Kodu?

Türkiye'de pek çok farklı telefon operatörü bulunmaktadır. Her operatör kendine özel kodlar ile başlamaktadır. Bu kodlar üzerinden numaranın hangi operatöre ait olduğu anlaşılabilmektedir.0532 numaralı kod da en sık kullanılan ve bilinen kodlardan biridir. Peki 0532 hangi hat, neyin numarası? İşte 0532 kodu ile ilgili tüm detaylar…

0532 Hangi Hat?

0532 nolu kod Türkiye'de en çok bilinen kodlardan biridir. Turkcell şirketine ait bir koddur. Turkcell GSM numaraları pek çok farklı kod ile başlamaktadır. 0532'de Turkcell kodları içinde en bilinenlerinden biridir.

0532 Turkcell'in telefon kodlarından biriyken, 532 nolu telefon da Turkcell'in müşterilerine telefon, internet ve televizyon paketleri hakkında bilgi veren bir hattır.