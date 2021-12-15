Haberler Yaşam Haberleri 0532 Hangi Hat, Neyin Numarası? 0532 Nerenin Kodu?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 08:55 Son Güncelleme: 15.12.2021 08:56

0532 Hangi Hat, Neyin Numarası? 0532 Nerenin Kodu?

0532 Hangi Hat, Neyin Numarası? 0532 Nerenin Kodu?

Sabit hatların illere göre telefon kodu değiştiği gibi, operatörlerin de kendine özgü telefon kodları bulunmaktadır. Bu kodlar kişiler arası iletişimi daha kolay hale getirmektedir. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi hatlar farklı kodlara sahiptir. Bu sebeple tanımadığı bir numaradan çağrı alan pek çok kişi, 0532 hangi hat, neyin numarası ve nerenin kodu diye araştırıyor. İşte 0532 ile başlayan hatlar…

Türkiye'de pek çok farklı telefon operatörü bulunmaktadır. Her operatör kendine özel kodlar ile başlamaktadır. Bu kodlar üzerinden numaranın hangi operatöre ait olduğu anlaşılabilmektedir.0532 numaralı kod da en sık kullanılan ve bilinen kodlardan biridir. Peki 0532 hangi hat, neyin numarası? İşte 0532 kodu ile ilgili tüm detaylar…

0532 Hangi Hat?

0532 nolu kod Türkiye'de en çok bilinen kodlardan biridir. Turkcell şirketine ait bir koddur. Turkcell GSM numaraları pek çok farklı kod ile başlamaktadır. 0532'de Turkcell kodları içinde en bilinenlerinden biridir.

0532 Turkcell'in telefon kodlarından biriyken, 532 nolu telefon da Turkcell'in müşterilerine telefon, internet ve televizyon paketleri hakkında bilgi veren bir hattır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
İBB'nin yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah
Skandalın yeni detayları ortaya çıktı! İş adamı Hüseyin Köksal'a plaka tahsis ettiren milletvekili CHP'li çıktı
Altın fiyatları YENİ REKORUNU KIRDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 14 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
BAE'den ABD'ye F-35 anlaşmasından çekilme tehdidi
Fatih Terim'in olay görüntüleri ortaya çıktı! İstifaya davet ettiği iddia edilen taraftara...
Önce Tanrıkulu şimdi de HDP’li Taşdemir! SİHA'lar PKK’yı vuruyor, ses onlardan çıkıyor
Son dakika | Teröristbaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal çıkış! İYİ Parti bile isyan etti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron varyantı açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
0532 Hangi Hat, Neyin Numarası? 0532 Nerenin Kodu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA