6 Nerenin Plakası, 6 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İle Ait?

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık karşılaştığımız plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirleniyor. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Bu noktada 06 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 06 plaka nerenin kodu? 06 neresi ve hangi şehir plakası?

06 PLAKA NERENİN KODU?

06 Plaka kodu Ankara ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Ankara ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır. Ankara il ve ilçe plaka kodlarını sizler için araştırdık.

Ankara Merkez Plaka Harf Grupları:

06 A 0001 – 06 A 9999

06 AA 001 – 06 AZ 999

06 AB 0001 – 06 AR 9999

06 AA 0001 – 06 AZ 9999

06 AGS 01 – 06 AGS 99

06 AHA 01 – 06 AHZ 99

06 AJA 01 – 06 ANZ 99

06 APA 01 – 06 AZZ 99

06 AAA 01 – 06 AZZ 99

06 B 0001 – 06 B 9999

06 BA 001 – 06 BZ 999

06 BJK 01 – 06 BJK 99

06 C 0001 – 06 C 9999

06 CA 001 – 06 CZ 999

06 CGR 01 – 06 CGR 99

06 CHP 01 – 06 CHP 99

06 D 0001 – 06 D 9999

06 DA 001 – 06 DZ 999

06 DNA 01 – 06 DZZ 99

06 E 0001 – 06 E 9999

06 EA 001 – 06 EZ 999

06 ET 0001 – 06 EZ 9999

06 EAA 01 – 06 EZZ 99

06 F 0001 – 06 F 9999

06 FA 001 – 06 FZ 999

06 FAA 01 – 06 FZZ 99

06 GA 001 – 06 GZ 999

06 GAA 01 – 06 GZZ 99

06 HA 001 – 06 HZ 999

06 HBB 01 – 06 HBB 99

06 HKA 01 – 06 HZZ 99

06 H 0001 – 06 J 9999

06 JA 001 – 06 JZ 999

06 K 0001 – 06 K 9999

06 KA 001 – 06 KZ 999

06 KEM 01 – 06 KEM 99

06 L 0001 – 06 L 9999

06 LA 001 – 06 LZ 999

06 LAA 01 – 06 LZZ 99

06 M 0001 – 06 M 9999

06 MA 001 – 06 MZ 999

06 MAA 01 – 06 MZZ 99

06 N 0001 – 06 N 9999

06 NA 001 – 06 NZ 999

06 NNN 01 – 06 NNN 99

06 P 0001 – 06 P 9999

06 PA 001 – 06 PZ 999

06 R 0001 – 06 R 9999

06 RA 001 – 06 RZ 999

06 RAA 01 – 06 RZZ 99

06 S 0001 – 06 S 9999

06 SA 001 – 06 SZ 999

06 SMY 01 – 06 SMY 99

06 T 0001 – 06 T 9849

06 T 9901 – 06 T 9999

06 TA 001 – 06 TZ 999

06 TAA 01 – 06 TZZ 99

06 U 0001 – 06 U 9999

06 UA 001 – 06 UZ 999

06 UAA 01 – 06 ULZ 99

06 V 0001 – 06 V 9999

06 VA 001 – 06 VZ 999

06 VAA 01 – 06 VZZ 99

06 Y 0001 – 06 Y 9999

06 YA 001 – 06 YZ 999

06 YAA 01 – 06 YZZ 99

06 Z 0001 – 06 Z 9999

06 ZA 001 – 06 ZZ 999

06 ZAA 01 – 06 ZZZ 99

Beypazarı İlçesi Plaka Harf Grupları:

06 BAA 01 – 06 BJJ 99

06 BJL 01 – 06 BKZ 99

06 BTC 01 – 06 BTC 99

06 BTM 01 – 06 BTM 99

06 BTT 01 – 06 BTT 99

Bala İlçesi Plaka Harf Grupları:

06 BLA 01 – 06 BLZ 99

06 G 9750 – 06 G 9799

06 T 9750 – 06 T 9799

Çubuk İlçesi Plaka Harf Grupları:

06 CAA 01 – 06 CGP 99

06 CGS 01 – 06 CHN 99

06 CHR 01 – 06 CMZ 99

Haymana İlçesi Plaka Harf Grupları:

06 DAA 01 – 06 DEN 99

06 DER 01 – 06 DLR 99

06 DAA 01 – 06 DMZ 99

Güdül İlçesi Plaka Harf Grupları:

06 G 9850 – 06 G 9900

06 T 9850 – 06 T 9900

06 UMA 01 – 06 UZZ 99

Kızılcahamam İlçesi Plaka Harf Grupları:

06 HAA 01 – 06 HAA 99

06 HBA 01 – 06 HBA 99

06 HBC 01 – 06 HBZ 99

06 HCA 01 – 06 HJZ 99

Çamlıdere İlçesi Plaka Harf Grupları:

06 JAA 01 – 06 JKZ 99

Kazan İlçesi Plaka Harf Grupları:

06 JLA 01 – 06 JZZ 99

Nallıhan İlçesi Plaka Harf Grupları:

06 NAA 01 – 06 NEU 99

Ayaş İlçesi Plaka Harf Grupları:

06 BTA 01 – 06 BTA 54

06 NMA 01 – 06 NMZ 99

06 NOA 01 – 06 NZZ 99

Polatlı İlçesi Plaka Harf Grupları:

06 PAA 01 – 06 PZZ 999

Şereflikoçhisar İlçesi Plaka Harf Grupları:

06 SAA 01 – 06 SLZ 99

06 SMZ 01 – 06 SZZ 99

06 SAA 01 – 06 SMV 99

Güdül İlçesi Plaka Harf Grupları:

06 G 9850 – 06 G 9900

06 T 9850 – 06 T 9900

06 UMA 01 – 06 UZZ 99

Etimesgut İlçesi Plaka Harf Grupları:

06 ET 0001 – 06 EZ 9999

06 EA 0001 – 06 ES 9999

Akyurt İlçesi Plaka Harf Grupları:

06 AAG 01 – 06 AAG 99

06 AGA 01 – 06 AGR 99

06 AGT 01 – 06 AGZ 99

06 AIA 01 – 06 AIZ 99

06 AOA 01 – 06 AOZ 99