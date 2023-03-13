6 Nerenin Plakası, 6 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İle Ait?

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık karşılaştığımız plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirleniyor. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Bu noktada 06 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 06 plaka nerenin kodu? 06 neresi ve hangi şehir plakası?
06 Plaka kodu Ankara ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Ankara ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır. Ankara il ve ilçe plaka kodlarını sizler için araştırdık.
Ankara Merkez Plaka Harf Grupları:
06 A 0001 – 06 A 9999
06 AA 001 – 06 AZ 999
06 AB 0001 – 06 AR 9999
06 AA 0001 – 06 AZ 9999
06 AGS 01 – 06 AGS 99
06 AHA 01 – 06 AHZ 99
06 AJA 01 – 06 ANZ 99
06 APA 01 – 06 AZZ 99
06 AAA 01 – 06 AZZ 99
06 B 0001 – 06 B 9999
06 BA 001 – 06 BZ 999
06 BJK 01 – 06 BJK 99
06 C 0001 – 06 C 9999
06 CA 001 – 06 CZ 999
06 CGR 01 – 06 CGR 99
06 CHP 01 – 06 CHP 99
06 D 0001 – 06 D 9999
06 DA 001 – 06 DZ 999
06 DNA 01 – 06 DZZ 99
06 E 0001 – 06 E 9999
06 EA 001 – 06 EZ 999
06 ET 0001 – 06 EZ 9999
06 EAA 01 – 06 EZZ 99
06 F 0001 – 06 F 9999
06 FA 001 – 06 FZ 999
06 FAA 01 – 06 FZZ 99
06 GA 001 – 06 GZ 999
06 GAA 01 – 06 GZZ 99
06 HA 001 – 06 HZ 999
06 HBB 01 – 06 HBB 99
06 HKA 01 – 06 HZZ 99
06 H 0001 – 06 J 9999
06 JA 001 – 06 JZ 999
06 K 0001 – 06 K 9999
06 KA 001 – 06 KZ 999
06 KEM 01 – 06 KEM 99
06 L 0001 – 06 L 9999
06 LA 001 – 06 LZ 999
06 LAA 01 – 06 LZZ 99
06 M 0001 – 06 M 9999
06 MA 001 – 06 MZ 999
06 MAA 01 – 06 MZZ 99
06 N 0001 – 06 N 9999
06 NA 001 – 06 NZ 999
06 NNN 01 – 06 NNN 99
06 P 0001 – 06 P 9999
06 PA 001 – 06 PZ 999
06 R 0001 – 06 R 9999
06 RA 001 – 06 RZ 999
06 RAA 01 – 06 RZZ 99
06 S 0001 – 06 S 9999
06 SA 001 – 06 SZ 999
06 SMY 01 – 06 SMY 99
06 T 0001 – 06 T 9849
06 T 9901 – 06 T 9999
06 TA 001 – 06 TZ 999
06 TAA 01 – 06 TZZ 99
06 U 0001 – 06 U 9999
06 UA 001 – 06 UZ 999
06 UAA 01 – 06 ULZ 99
06 V 0001 – 06 V 9999
06 VA 001 – 06 VZ 999
06 VAA 01 – 06 VZZ 99
06 Y 0001 – 06 Y 9999
06 YA 001 – 06 YZ 999
06 YAA 01 – 06 YZZ 99
06 Z 0001 – 06 Z 9999
06 ZA 001 – 06 ZZ 999
06 ZAA 01 – 06 ZZZ 99
Beypazarı İlçesi Plaka Harf Grupları:
06 BAA 01 – 06 BJJ 99
06 BJL 01 – 06 BKZ 99
06 BTC 01 – 06 BTC 99
06 BTM 01 – 06 BTM 99
06 BTT 01 – 06 BTT 99
Bala İlçesi Plaka Harf Grupları:
06 BLA 01 – 06 BLZ 99
06 G 9750 – 06 G 9799
06 T 9750 – 06 T 9799
Çubuk İlçesi Plaka Harf Grupları:
06 CAA 01 – 06 CGP 99
06 CGS 01 – 06 CHN 99
06 CHR 01 – 06 CMZ 99
Haymana İlçesi Plaka Harf Grupları:
06 DAA 01 – 06 DEN 99
06 DER 01 – 06 DLR 99
06 DAA 01 – 06 DMZ 99
Güdül İlçesi Plaka Harf Grupları:
06 G 9850 – 06 G 9900
06 T 9850 – 06 T 9900
06 UMA 01 – 06 UZZ 99
Kızılcahamam İlçesi Plaka Harf Grupları:
06 HAA 01 – 06 HAA 99
06 HBA 01 – 06 HBA 99
06 HBC 01 – 06 HBZ 99
06 HCA 01 – 06 HJZ 99
Çamlıdere İlçesi Plaka Harf Grupları:
06 JAA 01 – 06 JKZ 99
Kazan İlçesi Plaka Harf Grupları:
06 JLA 01 – 06 JZZ 99
Nallıhan İlçesi Plaka Harf Grupları:
06 NAA 01 – 06 NEU 99
Ayaş İlçesi Plaka Harf Grupları:
06 BTA 01 – 06 BTA 54
06 NMA 01 – 06 NMZ 99
06 NOA 01 – 06 NZZ 99
Polatlı İlçesi Plaka Harf Grupları:
06 PAA 01 – 06 PZZ 999
Şereflikoçhisar İlçesi Plaka Harf Grupları:
06 SAA 01 – 06 SLZ 99
06 SMZ 01 – 06 SZZ 99
06 SAA 01 – 06 SMV 99
Güdül İlçesi Plaka Harf Grupları:
06 G 9850 – 06 G 9900
06 T 9850 – 06 T 9900
06 UMA 01 – 06 UZZ 99
Etimesgut İlçesi Plaka Harf Grupları:
06 ET 0001 – 06 EZ 9999
06 EA 0001 – 06 ES 9999
Akyurt İlçesi Plaka Harf Grupları:
06 AAG 01 – 06 AAG 99
06 AGA 01 – 06 AGR 99
06 AGT 01 – 06 AGZ 99
06 AIA 01 – 06 AIZ 99
06 AOA 01 – 06 AOZ 99