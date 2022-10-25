8 Nerenin Plakası? 8 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık karşılaştığımız plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirleniyor. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Bu noktada 08 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 08 plaka nerenin kodu? 08 neresi ve hangi şehir plakası?

08 PLAKA NERENİN KODU?

08 Artvin Plakasıdır.

Artvin merkez, Hopa ilçesi, Şavşat ilçesi, Yusufeli ilçesinin plaka harf kodlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Artvin Merkez Plaka Harf Grupları:

08 AC 001 – 08 AR 999

08 DA 001 – 08 DA 999

08 K 0001 – 08 K 4999

08 M 0001 – 08 M 4999

08 T 0001 – 08 T 0999

Hopa İlçesi Plaka Harf Grupları:

08 AS 001 – 08 AV 999

08 K 5000 – 08 K 7999

08 M 5000 – 08 M 7999

08 T 1000 – 08 T 1999

Şavşat İlçesi Plaka Harf Grupları:

08 HA 001 – 08 HZ 999

08 K 8000 – 08 K 8999

08 M 8000 – 08 M 8999

08 T 2000 – 08 T 2999

Yusufeli İlçesi Plaka Harf Grupları:

08 K 9000 – 08 K 9999

08 M 9000 – 08 M 9999

08 T 3000 – 08 T 3999

08 YA 001 – 08 YZ 999