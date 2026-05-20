1 ay sonra doktor olacaktı… Tıp öğrencisi Yusuf Kılıç’ kazada can verdi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hafif ticari araç, Yahyalı-Develi kara yolu Mustafa Beyli yol ayrımında, otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yolcu Yusuf Kılıç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İntern Doktor Yusuf Kılıç'ın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğu ve 1 ay sonra mezun olacağı öğrenildi. Aslen Sakaryalı olduğu öğrenilen Yusuf Kılıç'ın yaklaşık 8 yıldır Kayseri'de eğitim gördüğü, mezuniyet sonrası memleketine dönmeye hazırlandığı öğrenildi.

Kazanın ardından Erciyes Üniversitesi tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Fakültemiz 6. sınıf öğrencisi İntern Doktor Yusuf Kılıç'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Yusuf Kılıç'ın cenazesi, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sapak Camii'nde ikindi namazının ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verilecek.