Haberler Yaşam Haberleri 1 ay sonra doktor olacaktı… Tıp öğrencisi Yusuf Kılıç’ kazada can verdi
Giriş Tarihi: 20.05.2026 13:41

1 ay sonra doktor olacaktı… Tıp öğrencisi Yusuf Kılıç’ kazada can verdi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi 29 yaşındaki Yusuf Kılıç, Kayseri’de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
1 ay sonra doktor olacaktı… Tıp öğrencisi Yusuf Kılıç’ kazada can verdi
  • ABONE OL

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hafif ticari araç, Yahyalı-Develi kara yolu Mustafa Beyli yol ayrımında, otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yolcu Yusuf Kılıç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İntern Doktor Yusuf Kılıç'ın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğu ve 1 ay sonra mezun olacağı öğrenildi. Aslen Sakaryalı olduğu öğrenilen Yusuf Kılıç'ın yaklaşık 8 yıldır Kayseri'de eğitim gördüğü, mezuniyet sonrası memleketine dönmeye hazırlandığı öğrenildi.

Kazanın ardından Erciyes Üniversitesi tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Fakültemiz 6. sınıf öğrencisi İntern Doktor Yusuf Kılıç'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Yusuf Kılıç'ın cenazesi, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sapak Camii'nde ikindi namazının ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#KAYSERİ #SAKARYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
1 ay sonra doktor olacaktı… Tıp öğrencisi Yusuf Kılıç’ kazada can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA