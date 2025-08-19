İş temposunun yoğunlaştığı dönemlerde çalışanlar genellikle fazla mesaiye kalmak zorunda kalır. Ancak fazla çalışmanın da bir sınırı vardır. Bir çalışanın bir ay içerisinde en fazla kaç saat mesai yapabileceği, Türkiye İş Kanunu'nda belirtilmiş ve bu sınıra göre ücretlendirme esasları oluşturulmuştur. 1 ayda en fazla kaç saat mesai yapılabilir, fazla mesai 1 ayda kaç saati geçemez demeden önce bu konular hakkında da bilgi sahibi olmanız sizin için faydalı olacaktır.

1 Ayda En Fazla Kaç Saat Mesai Yapılabilir?

Türkiye'de yürürlükte olan belirli kanunlara göre, bir çalışanın haftalık normal çalışma süresi en fazla 45 saattir. Bu süreyi aşan her çalışma "fazla çalışma" olarak kabul edilir ve bu fazla çalışmanın da yıllık ve aylık sınırları vardır.

Kanuna göre:

Fazla mesai yıllık üst sınırı : 270 saattir.

270 saattir. Bu, aylık bazda yaklaşık 22,5 saate denk gelir.

Yani bir çalışanın bir ayda yapabileceği en fazla fazla mesai süresi yaklaşık 22,5 saattir.

Ancak bu süre:

İşçinin onayına bağlıdır. (İş sözleşmesinde fazla mesaiye onay verilmemişse, zorunlu tutulamaz.)

Sağlık ve güvenlik açısından istisnai durumlarda aşılabilir ancak sürekli hale getirilmesi yasal değildir.

Fazla Mesai 1 Ayda Kaç Saati Geçemez?

Yasal olarak fazla mesai sınırı, yıllık 270 saatle sınırlıdır. Bu sınıra göre yapılan hesaplamaya göre:

270 saat ÷ 12 ay = 22,5 saat/ay

Bu, haftalık ortalama 5-6 saat fazla mesaiye denk gelir.

Fazla mesai için: