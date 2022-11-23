1 Bardak Sütle Yapılan Tatlılar - Bir Bardak Sütle Yapılabilecek Tatlı, Pasta ve Kek Tarifleri

Dolabınızda kalan sütü değerlendirmek istiyorsanız 1 bardak sütle yapılan tatlıları denemek isteyebilirsiniz. 1 bardak sütle neler yapılabilir diye internette araştırdığınızda karşınıza birbirinden güzel tarifler çıkacaktır. Biz de bu içeriğimizde bir bardak sütle ne yapılır sizlerle paylaşacağız.

1 Bardak Sütle Yapılan Tatlılar Nelerdir?

1 bardak sütle neler yapılabilir diyorsanız kalabalık bir listeye hazır olsanız iyi olur. Çikolatalı tatlılardan tutun şerbetli tatlılara ve pastalara kadar birçok farklı tarifle karşılaşabilirsiniz. Bizde bu içeriğimizde bir bardak sütle ne yapılır dediğinizde karşınıza çıkacak pratik tarifleri paylaşıyor olacağız.

Bir Bardak Sütle Yapılabilecek Tatlı, Pasta ve Kek Tarifleri

Waffle Tarifi

Malzemeler;

- 2 adet yumurta

- 4 yemek kaşığı toz şeker

- 1 su bardağı süt

- Çeyrek (1/4) su bardağı sıvı yağ

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- Bir tutam tuz

- 2 su bardağı un

Hazırlanışı:

- Waffle hamurunu hazırlamak için; öncelikle yumurta ve şekeri iyice çırpalım.

- Sütü, sıvı yağı, tuzu, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu ekleyip tekrar çırptıktan sonra Waffle hamur hazır olacaktır.

- Waffle makinesini ya da kullanacağınız tavayı ısıtıp 1 kepçe kadar karışımdan ekleyelim.

- Pişen Waffle hamurunun üzerine öncelikle çikolata sürelim ve çilek, muz, fındık gibi ürünlerle süsleyelim.

Fincan Kek Tarifi

Malzemeler:

- 1 tane yumurta

- 1 çay bardağı süt

- 1,5 çay bardağı şeker

- 2 çay bardağı un

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 2 yemek kaşığı kakao

- 1/2 çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay bardağı fındık

Hazırlanışı:

- Yumurta ve şekeri iyice çırptıktan sonra sıvı yağı ve sütü ekleyip tekrar çırpalım.

- Daha sonra kalan malzemeleri ekleyip tekrar çırpalım.

- Kahve fincanlarını yağlayıp hamuru eşit bir şekilde dağıtalım.

- Tencereye fincanları yerleştirip fincanların yarısından biraz daha az ılık su koyalım.

- Buharın keklerin üzerine düşmemesi için kapağı kapatmadan tencerenin üzerini bir bezle kapatalım.

- Daha sonra kapağı kapatıp su kaynayana kadar yüksek ateşte pişirelim.

- Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp kapağı hiç açmadan bir 20 dk daha pişirelim.

- 20 dakikanın sonunda 15 dk kadar dinlenmeye bırakalım.

Mozaik Pasta Topları Tarifi

Malzemeler:

- 100 gram tereyağı

- 1 su bardağından 1 parmak az süt

- 1 su bardağından 1 parmak az şeker

- 1 paket vanilya

- 1 paket kakao (25 gram)

- 1 çay bardağı ceviz

- 2 paket petibör bisküvi

- Süslemesi için Hindistan cevizi

Hazırlanışı:

- Bir kabın içerisinde bisküvileri ufalayalım.

- Sosu için tereyağını eritelim ve içine sütü, vanilyayı, şekeri ve kakaoyu da ekleyip karıştırarak fokurdayıp kaynayana kadar pişirelim.

- Çikolata sosu piştikten sonra bir kenara alalım ve biraz soğumasını bekleyelim.

- Ilıyan çikolata sosunun içerisine parçalanan bisküvileri ve fındıkları ekleyip çok ezmeden karıştıralım.

- Hazırlanan harçtan eşit büyüklüklerde parçalar alıp top şeklinde yuvarlayalım. Mozaik toplarının üzerini Hindistan cevizi ile kapladıktan sonra 1 saat kadar buzdolabında bekletelim.