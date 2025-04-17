Yakıt fiyatlarının yükseldiği günümüzde, tam dolu bir depo ile ne kadar yol yapılabileceğini bilmek oldukça önemlidir. Özellikle sık yolculuk yapan sürücüler için bu bilgi hem bütçe yönetiminde hem de rota planlamasında etkili olur. Sadece bütçe yönetimi için değil, aynı zamanda yolculuk güvenliği açısından da kritik öneme sahiptir. Gerçekçi bir tahmin için aracın tüketim değeri dikkate alınmalıdır. 1 depo benzin kaç km gider, bir depo benzinle ne kadar yol gidilir sorusu bu noktada öne çıkar.

1 Depo Benzin Kaç Km Gider?

Bir depo benzinle gidilebilecek mesafe, birçok değişkene bağlı karmaşık bir denklemdir. Aracın teknik özellikleri, sürüş alışkanlıkları ve yol koşulları bu mesafeyi önemli ölçüde etkiler. Üreticinin verileri bir başlangıç noktası olsa da, kendi sürüş deneyimlerinizi ve aracınızın gerçek tüketim değerlerini göz önünde bulundurarak daha doğru tahminler yapabilirsiniz.

Ekonomik binek araç (5 lt/100 km): 900–1000 km

900–1000 km Ortalama sedan araç (7 lt/100 km): 700–800 km

700–800 km SUV veya büyük araç (10 lt/100 km): 500–600 km

Depo hacmi genellikle 45–60 litre arasındadır. Bu kapasiteye göre aracınızın 100 km'deki yakıt harcamasını bilirseniz, ortalama menzilinizi kolayca hesaplayabilirsiniz.

Bir Depo Benzinle Ne Kadar Yol Gidilir?

Bir depo benzinle yaklaşık ne kadar yol gidebileceğinizi tahmin etmek için basit bir hesaplama yapabilirsiniz: