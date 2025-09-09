1 Günde Kaç Saat Mesai Yapılabilir? Bir İşçi 1 Günde En Fazla Kaç Saat Çalışabilir?

Bir işçinin günlük çalışma süresi ve fazla mesai sınırları, iş sağlığı ve iş kanunları açısından büyük önem taşımaktadır. İşverenin işçinin sağlığını ve dinlenme ihtiyacını gözeterek mesai düzenlemesi yapması gerekir. Günlük ve haftalık çalışma süreleri, işçinin hem verimliliğini koruması hem de haklarının korunması açısından dikkatle planlanmalıdır. Bu noktada bir işçi günde en fazla kaç saat çalışabilir,1 günde kaç saat mesai yapılabilir soruları ön plana çıkar.

1 GÜNDE KAÇ SAAT MESAİ YAPILABİLİR?

Çalışma saatleri, mevzuat tarafından belirlenen sınırlar doğrultusunda düzenlenmektedir. Buna göre bir çalışanın günlük çalışma süresi en fazla 11 saat ile sınırlandırılmıştır. Bu süreyi aşan ek çalışmalar veya fazla mesailer, işverenin yasal sorumluluklarını doğurur ve çeşitli yaptırımlara tabi olmasına yol açabilir. Çalışma düzeninin bu kurallara uygun yürütülmesi, hem çalışanların haklarının korunmasını hem de işyerinde düzenin sağlanmasını garanti eder.

BİR İŞÇİ 1 GÜNDE EN FAZLA KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİR?

Türkiye İş Kanunu'na göre bir işçinin normal çalışma süresi günde en fazla 11 saattir.