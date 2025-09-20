1 hafta içinde askere gidecekti: 20 yaşındaki genç domuza çarparak can verdi!

Mutlu'nun cenazesi Doğançalı köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Ayrıca Gönül ve Ahmet Mutlu çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mutlu'nun Kütahya'da askerlik görevine başlamak üzere bir hafta içinde birliğine teslim olmaya hazırlandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.