1 haftadır haber yok: Markete gidiyorum diye evden çıktı...

Mersin Tarsus'ta yaşayan Damla Çetin (14), 25 Mayıs'ta markete gideceğini söyleyerek evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Kızının psikolojik sorunlarının olduğunu belirten Metin Çetin, "25 Mayıs günü kızım markete gidiyorum diye çıktı, bir daha dönmedi. En son üzerinde siyah renkli tişört, bordo renkli pantolon bulunuyordu. Kızım 1,60 boylarında ve 40-50 kilo ağırlığındadır. Psikolojik sorunları vardır. Fakat ilaç tedavisini reddetmektedir. Daha önce de gitti ama geldi. 7 gündür haber alamıyoruz" dedi.

Kızının okuma yazma bilmediğini de söyleyen Çetin, görenlerin en yakın güvenlik birimine ya da 112 ihbar hattına bildirilmesini istedi.