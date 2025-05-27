1 Kilo Buğdaydan Kaç Kişilik Aşure Çıkar? 1 Kilo Buğdaydan Kaç Kase Aşure Olur?

Bereket ve bolluğu temsil ederken maneviyata da katkıda bulunan aşure tatlısı hemen herkes tarafından çokça sevilmektedir. Aşure Gün'ü dışında da sıklıkla yapılan bu tatlıyı yapmadan evvel kişi sayısına göre gereken malzeme miktarını bilmek gerekir. Bu nedenle 1 kilo buğdaydan kaç kişilik aşure çıkar, kaç kase aşure olur sorularının yanıtlarını öğrenmekte fayda var.

1 Kilo Buğdaydan Kaç Kişilik Aşure Çıkar?

Aşurenin baş malzemesi olan buğday, piştikçe şişen ve artan bir yapıya sahiptir. Buğdayın yanı sıra nohut, fasulye, kuru incir, kuru üzüm ve kayısı gibi malzemelerde aşureye eklendiği için 1 kilo buğdaydan yapılan aşure oldukça bol olacaktır. 1 kilo buğdaydan yaklaşık 20-25 kişilik aşure çıkmaktadır.

1 Kilo Buğdaydan Kaç Kase Aşure Olur?

1 kilo buğdaydan yapılan aşurenin miktarı, diğer eklenen malzemelere göre değişebilir. Hemen her malzemenin eklenerek hazırlandığı aşure yaklaşık 25-30 kase doldurmaktadır. Elbette bu sayı kasenin ebat bilgilerine göre değişmektedir. Klasik 100-150 ml'lik kaseler kullanılıyorsa 1 kilo buğdaydan ortalama 25 - 30 kase aşure olur.