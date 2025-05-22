1 Kilo Kıymaya Ne Kadar Galeta Unu Konur? Köfte İçin 1 Kg Kıyma Ne Kadar Galeta Unu Alır?

Köfte malzemeleri içinde en sık kullanılan ürünlerden biri de galeta unudur. Et tadını hafifletirken köfte harcını da arttırmaya yarayan galeta ununu kararında eklemek gerekir. Bu nedenle 1 kilo kıymaya ne kadar galeta unu konur, köfte için 1 kg kıyma ne kadar galeta unu alır sorularının yanıtlarını bilmek faydalı olacaktır.

1 Kilo Kıymaya Ne Kadar Galeta Unu Konur?

Hemen her yaştan bireyin severek yediği köfte, yüzyıllardır sofralarda yer almaktadır. Pek çok çeşidi olan köftenin en çok bilinen sade köfte tarifinde kullanılan ekmek içi yerini galeta ununa bırakmıştır. Köfteye çok daha iyi bir kıvam ve hafiflik veren galeta ununu doğru ayarda koymak güzel bir köfte için dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir.

1 kilo köftelik kıymaya yaklaşık olarak 1-1,5 su bardağı galeta unu konur. Eğer köfte harcına yumurta, soğan rendesi gibi malzemeler de girecekse galeta unu miktarı arttırılabilir.

Köfte İçin 1 Kg Kıyma Ne Kadar Galeta Unu Alır?

Köftelik kıyma ne yağsız ne de çok yağlı olmalıdır. Orta yağlı olan kıymayla yapılan köfte harcına galeta unu koyulacaksa oranı 1 kilo için 1-2 su bardağı kadar olmalıdır. Klasik köfte tarifi olan yumurtalı köfte harcında ise 1 kilo kıyma, 1 ila 2 buçuk su bardağı galeta unu alır.