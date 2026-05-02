1 Mayıs İşçi Bayramı’nda 4 işçi hayatını kaybetti

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda, Ankara
, Adana
ve Aksaray
'da meydana gelen iş kazalarında 4 işçi yaşamını yitirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş, kontrolden çıkan kamyonun altında kaldı. Metrelerce sürüklenen iki işçi hayatını kaybetti. Adana'daki kazada, işyerinin deposunda yapılan tadilat sırasında 7 tonluk demir parçasının altında kalan işçi Mahmut Turan yaşamını yitirdi. Aksaray'da ise mobilyacıda aşçı olarak çalışan Hatice Başata (56) işyerinde kesilen kavak ağacının altında kalarak can verdi.