1 Mayıs’ta okullar tatil mi, hangi gün? 1 Mayıs 2026 Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil mi?

2026 yılı resmi tatil takvimine göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm Türkiye genelinde kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki tüm eğitim kurumları için açıklamalar takip ediliyor. Cuma günü tatil statüsünde olursa öğrenciler ve kamu çalışanları için Mayıs ayının ilk haftası uzun bir mola ile başlayacak.
2026 yılında takvimler 1 Mayıs'ı gösterdiğinde günlerden Cuma olacak. Bu durum, özellikle şehir dışı planı yapmak isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Cuma günü başlayan resmi tatil süreci, Cumartesi ve Pazar günleriyle birleşerek toplamda 3 günlük kesintisiz bir tatil imkanı tanıyor. Çalışanlar ve öğrenciler, baharın en güzel günlerine denk gelen bu dönemde kısa bir mola verme şansı yakalayacak.
Öğrenciler Perşembe günü son dersten çıktıktan sonra, Pazartesi sabahına kadar sürecek 3 günlük bir ara vermiş olacaklar. Kamu kurumlarına bağlı halk eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri de bu kapsamda hizmet vermeyecek.