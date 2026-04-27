Haberler Yaşam Haberleri 1 Mayıs'ta okullar ve üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil takviminde!
Giriş Tarihi: 27.04.2026 14:26

1 Mayıs'ta okullar ve üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil takviminde!

1 Mayıs 2026 Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve çalışan "1 Mayıs'ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen özel gün, resmi tatil takvimi içerisinde takip ediliyor. Kamu kurumları, okullar ve bankalar bu özel günde faaliyetlerine ara verecek mi merak konusu.

1 Mayıs’ta okullar ve üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil takviminde!
  • ABONE OL

2026 yılı resmi tatil takvimine göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm Türkiye genelinde kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki tüm eğitim kurumları için açıklamalar takip ediliyor. Cuma günü tatil statüsünde olursa öğrenciler ve kamu çalışanları için Mayıs ayının ilk haftası uzun bir mola ile başlayacak.

1 MAYIS 2026 RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında takvimler 1 Mayıs'ı gösterdiğinde günlerden Cuma olacak. Bu durum, özellikle şehir dışı planı yapmak isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Cuma günü başlayan resmi tatil süreci, Cumartesi ve Pazar günleriyle birleşerek toplamda 3 günlük kesintisiz bir tatil imkanı tanıyor. Çalışanlar ve öğrenciler, baharın en güzel günlerine denk gelen bu dönemde kısa bir mola verme şansı yakalayacak.

1 MAYIS 2026 OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER KAPALI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 1 Mayıs, resmi tatil statüsündedir. Bu kapsamda 1 Mayıs 2026 Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenmeyecek. Sadece okullar değil, üniversiteler de bu tarihte tatil edilecek.

Öğrenciler Perşembe günü son dersten çıktıktan sonra, Pazartesi sabahına kadar sürecek 3 günlük bir ara vermiş olacaklar. Kamu kurumlarına bağlı halk eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri de bu kapsamda hizmet vermeyecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
1 Mayıs'ta okullar ve üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil takviminde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA