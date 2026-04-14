1 milyon 650 bin TL ile kaçtı, Nevşehir’de yakalandı

Olayın İstanbul'un Tuzla ilçesinde meydana geldiği öğrenildi. Hırdavat ve inşaat malzemeleri satışı yapan iş yeri sahibi Erkan K., yaklaşık bir yıldır yanında çalışan Miraç Y.'nin bankadan çekilen 1 milyon 650 bin TL'yi alarak kaçtığını ileri sürerek polis merkezine başvurdu. İddiaya göre, banka şubesinden çekilen para çanta içerisinde iş yerine getirildi. Daha sonra çalışanıyla birlikte depoya giden işveren, araçtan indiği sırada Miraç Y.'nin kendisini iterek araca bindiğini ve para dolu çantayla uzaklaştığını öne sürdü. Olayın ardından aracın Pendik'te terk edilmiş halde bulunduğu, şüphelinin ise ailesiyle birlikte izini kaybettirdiği bildirildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin Nevşehir'de olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu Miraç Y.'nin kent merkezindeki bir otelde kaldığı, eski eşi Neslihan B. ve kayınvalidesi Tülün G.'nin de aynı otelde farklı odalarda konakladıkları belirlendi. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonla üç şüpheli otelde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Miraç Y., parayı gasp etmediğini, işvereninin yönlendirmesiyle teslim etmek üzere aldığını savundu. Daha sonra yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle karar değiştirdiğini ileri süren şüpheli, uzun süredir sigorta ve maaş haklarının verilmediğini iddia etti.

Şüpheli ayrıca söz konusu paranın kendisine ait olduğunu öne sürerek, Trabzon'da bulunan bir taşınmazın satışından elde edildiğini ve Nevşehir'de ev yapımı için kullanılacağını söyledi. Çantada iddia edilen miktarın tamamının bulunmadığını belirten Miraç Y., paranın bir kısmını borçları için harcadığını, kalan 640 bin TL'yi ise polise teslim ettiğini ifade etti. Diğer şüpheliler Neslihan B. ve Tülün G. ise olayla ilgilerinin olmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Miraç Y. ile birlikte iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.