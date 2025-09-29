Suriye'de 8 Aralık 2024'teki devrimden bu yana, savaş nedeniyle ülke dışına sığınmacı olarak gitmek zorunda kalan 1 milyon Suriyeli ülkesine geri döndü. SABAH'ın Suriye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, hızla normalleşmenin başladığı Suriye'ye başta Türkiye, Lübnan ve Ürdün'den olmak üzere 1 milyon Suriyeli geri döndü. Ülkedeki normalleşmeye paralel olarak geri dönüşlerin artacağı ön görülüyor. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşında devrik diktatörün zulmünden kaçan yaklaşık 8 milyon insan sığınmacı statüsünde ülke dışına kaçmıştı.

500 BİNİ TÜRKİYE'DEN DÖNDÜ

8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye dönen sığınmacıların yaklaşık 500 bini Türkiye'den geri döndü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 Eylül 2025'te yaptığı açıklamada 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren Türkiye'deki 474 bin 18 Suriyeli sığınmacının ülkelerine geri döndüğünü açıkladı.

NORMALLEŞTİKÇE GERİ DÖNÜŞ ARTACAK

SABAH'ın Suriye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre yaklaşık 500 bini Türkiye'den geri dönen 1 milyon Suriyeli sığınmacı sayısının ülkedeki normalleşme süreci hızlandıkça artacağı belirtildi.