1 milyonluk infaz

Yalova'da, 15 ay önce evine girerken saldırıya uğrayan simitçi Ramazan Elkıtay'ın, Barış Boyun Çetesi tarafından muhbirlik yaptığı gerekçesiyle 18 yaşından küçük 2 çocuğa, 1 milyon lira karşılığında öldürtüldüğü ortaya çıktı.
TALİMAT ÇETEDEN
Tutuklanan şüpheliler hakkında Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianameye göre saldırı talimatını Barış Boyun Çetesi üyesi olan ve Yunanistan'da bulunan S.Ö. ve V.A. ile İstanbul'da bulunan H.B. verdi. Çetenin, Elkıtay'ı öldürmeleri karşılığında 1 milyon lira ve Yunanistan'a kaçırılma sözü verdiği 2 tetikçi, olaydan bir gün önce talimatı veren çete üyeleriyle görüntülü görüştü. Saldırıda kullanacakları silahı da İstanbul'dan temin eden tetikçiler, olay günü Yalova'ya gelerek Elkıtay'ın simit tezgâhı ve evinin bulunduğu bölgede keşif yaptı. Elkıtay akşam eve girdiği sırada da pusu kurup 5 kurşunla öldürdü.
MUHBİRLİK YAPTIĞI İÇİN İNFAZ
Ramazan Elkıtay'ın eşi 3-4 yıl önce gayrimeşru işlerle uğraşan insanlarla görüşen eşinin, son bir ayda tedirgin olduğunu anlattı. Tanık G.E. de Elkıtay'ın önceleri çete üyeleri H.B., V.A. ve S.Ö. adına çalıştığını ancak daha sonra aleyhlerine muhbirlik yaptığı için öldürüldüğünü anlattı. A.F. ve K.B. hakkında "kasten öldürme" ve "suç örgütüne üye olmak"tan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ancak suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların suç örgütü üyeliğinden de 5'er yıl hapis istendi.